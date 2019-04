Thiem und Bresnik: Das Ende eines Erfolgsdoppels

Eine Trennung des Erfolgsduos sollte aber Folgen für Österreich nach sich ziehen. Vater Wolfgang arbeitet weiterhin im gemeinsamen Leistungszentrum mit Bresnik. Und der österreichische Tennisverband will ohnehin an der Kooperation festhalten. „Wenn wir mit Bresnik einen der weltbesten Trainer haben, müssen wir dies nützen. Außerdem gibt es dafür Förderungen“, sagt Christina Toth, seit Kurzem Präsidentin des zweitgrößten Sportverbandes. Die Anwältin will ihr Amt zur Verfügung stellen, bis die Reformen abgeschlossen sind. Noch gibt es viele Querschüsse aus den Ländern. Sollten diese zuviel werden, dürfte auch Bresnik die Kooperation beenden.

Grund zur Freude hat Bresnik mit einem anderen Schützling: Dennis Novak gewann in Taipeh sein erstes Challenger-Turnier. Was Thiem so tut, verfolgt er freilich auch. In Monte Carlo wartet zum Auftakt der Slowake Martin Klizan oder der Argentinier Federico Delbonis. Da sollte nichts schief gehen. Mit und ohne Bresnik.