Wien-Bilanz: Zverevs Siegerkuss und Thiem als großer Abwesender

Der Schauplatz

In der Stadthalle wurde am Freitag und Samstag doppelt gemoppelt. In einer Nebenhalle trat der Sänger Max Raabe auf. Deshalb mussten einige Eingänge gesperrt werden, was kurz für Verwirrung unter Gästen und Medienvertretern sorgte. Die Journalisten teilten sich den Eingang mit den Spielern – und nicht nur mit ihnen: auch mit Raabe, der den Verfasser dieser Zeilen fragte, wo er sein Rad hinstellen kann.