Alexander Zverev gewinnt die Erste Bank Open

Cool und abgeklärt entschied am Sonntag der Olympiasieger das Finale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle für sich: 7:6, 6:4 fertigte Alexander Zverev den Amerikaner Frances Tiafoe ab und holte sich seinen 18. Turniersieg, nachdem er sich am Vorabend noch mit einem Wiener Schnitzel gestärkt hatte.

"Frances spielt momentan wahnsinniges Tennis, und ich habe zu ihm gesagt: Keep it up. Denn er kann die Rankings sehr, sehr schnell hochkommen, und wenn er so weitermacht, kann er nächstes Jahr schon in den Top Ten stehen", sagte der 24-jährige Deutsche.

"Ich hab' versucht, sehr, sehr ruhig zu bleiben in dem Match. Denn ich wollte Frances nicht die Energie geben, die er in den letzten Matches ein bisschen bekommen hat. Man muss die Gegner auch kennen, und ich weiß, dass er jemand ist, der mit dem Publikum spielt. Ich habe versucht, ihm das ein bisschen wegzunehmen. Und trotzdem hat er mich zum Lachen gebracht", gestand Zverev - und schmunzelte.

Wirkliche Probleme hatte er freilich nicht, beim letzten Game der Partie nahm Zverev seinem Gegner zu null den Aufschlag ab. "Frances ist ein Spieler, der immer sehr gefährlich ist, wenn er auf dem Platz Spaß hat. Deswegen musste ich mein bestes Tennis zeigen, vor allem im zweiten Satz war das sehr wichtig. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich dieses Turnier gewonnen habe."

Viel Zeit zum Feiern blieb dem Hamburger freilich nicht: "Ich fliege noch heute weiter zum nächsten Turnier nach Paris", erklärte Zverev.