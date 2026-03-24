Ein echter Wiener geht nicht unter: Österreichs letzte Hoffnung in Miami

„Es war schon eine große Ehre, dass mich ein Grand-Slam-Sieger fragte, ob ich mit ihm spielen will“, sagt Neil Oberleitner.

Der Wiener, der im Ranking bereits unter den besten 70 ist, darf in Miami mit dem Deutschen Kevin Krawietz servieren, der 2019 und 2020 bei den French Open erfolgreich war. Mit Standardpartner Sriram Balaji (mit dem Inder spielt Oberleitner danach wieder) wäre Oberleitner nicht in den Hauptbewerb gerutscht.