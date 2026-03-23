Am Mittwoch in Ihrem KURIER: Alles über den Tennissport auf rund 100 Seiten

Am Mittwoch (25. März) ist es soweit, Österreichs Tennissport ist um eine Magazin reicher. Das KURIER Tennis Magazin geht in seiner 11. Ausgabe neue Wege und wird erstmals allen KURIER Ausgaben beigelegt.

Auf knapp 100 Seiten finden Sie alles um den Sport mit der gelben Filzkugel. Ein ausführliches Portrait von Österreichs Zukunftshoffnung Lilli Tagger und eine Anayse der Erfolge des KURIER Austria Davis Cup Team bilden den Hauptact eines sehr breitgefächerten Repertoires. Dazu werfen wir einen Blick auf Österreichs aufsteigende Frauenszene.

Interviews mit Thomas Muster, Günter Bresnik und vielen mehr sowie einer Präsentation aller Turniere in Österreich (wir geben exklusiv das Staraufgebot von Kitzbühel bekannt) und vielen anderen Side Steps runden die Profi Szene ab, aber auch Hobbytennis findet Einzug ins Magazin.

Dazu gibt es wertvolle Tipps in Sachen Verletzungen, Schläger-Bespannungen und über den richtigen Treffpunkt eines Balls (auch die Wissenschaft findet Einzug).

Unser wertvoller Partner, Österreichische Tennisverband liefert Einblicke in die Landesverbände und Präsident Martin Ohneberg blickt noch einmal auf seine Amtszeit zurück.

Danke vieler weiterer großartiger Partner wird für jeden Leser, auch abseits des Tennissports etwas dabei sein.