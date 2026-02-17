Tagger ist 18: "Würde mich wundern, wenn sie nicht in den Top 20 steht"

Sie ist die große Hoffnungsträgerin im österreichischen Tennis. Nicht nur, weil sie im Vorjahr mit dem Titel im Juniorenbewerb der French Open Geschichte schrieb. Lilli Tagger gewann als erste Österreicherin einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Am heutigen Dienstag wird die Osttirolerin 18 Jahre.

Lilli Tagger hat mehr Potenzial, als eine Mitläuferin auf der Profi-Tour zu sein. Das bewies sie im Vorjahr, als sie in Jiujiang (China) ihr erstes WTA-Finale erreichte. Im Liveranking liegt sie auf Platz 114 - mit Tuchfühlung auf die Top 100. Doch das ist freilich nur der Anfang. "Ich würde mich sehr wundern, wenn sie in zwei Jahren nicht in den Top 20 steht", sagt Österreichs Top-Trainer Günter Bresnik. "Sie ist total fokussiert und greift auf eine super Betreuung zurück. Ihre Trainerin Francesca Schiavone lebt für ihre Arbeit." "Hat keinen Blödsinn im Kopf" Seit ihrem 13. Lebensjahr trainiert Tagger in Italien, seit November 2023 ist sie bei Schiavone, die 2010 die French Open gewann, in besten Händen. Dass das Umfeld ein sensationelles ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Osttirolerin mit Alex Vittur den selben Manager wie Superstar Jannik Sinner hat.