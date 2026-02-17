Tagger ist 18: "Würde mich wundern, wenn sie nicht in den Top 20 steht"
Sie ist die große Hoffnungsträgerin im österreichischen Tennis. Nicht nur, weil sie im Vorjahr mit dem Titel im Juniorenbewerb der French Open Geschichte schrieb. Lilli Tagger gewann als erste Österreicherin einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Am heutigen Dienstag wird die Osttirolerin 18 Jahre.
Lilli Tagger hat mehr Potenzial, als eine Mitläuferin auf der Profi-Tour zu sein. Das bewies sie im Vorjahr, als sie in Jiujiang (China) ihr erstes WTA-Finale erreichte. Im Liveranking liegt sie auf Platz 114 - mit Tuchfühlung auf die Top 100. Doch das ist freilich nur der Anfang. "Ich würde mich sehr wundern, wenn sie in zwei Jahren nicht in den Top 20 steht", sagt Österreichs Top-Trainer Günter Bresnik. "Sie ist total fokussiert und greift auf eine super Betreuung zurück. Ihre Trainerin Francesca Schiavone lebt für ihre Arbeit."
"Hat keinen Blödsinn im Kopf"
Seit ihrem 13. Lebensjahr trainiert Tagger in Italien, seit November 2023 ist sie bei Schiavone, die 2010 die French Open gewann, in besten Händen. Dass das Umfeld ein sensationelles ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Osttirolerin mit Alex Vittur den selben Manager wie Superstar Jannik Sinner hat.
„Sie hat keinen Blödsinn im Kopf", sagt die ehemalige Weltklassespielerin Barbara Schett. Das "normale" Leben, das Jugendliche führen, fehlt ihr nicht. "Ich habe in meinem Leben ebenfalls schon schöne Momente erlebt, an die ich mich gerne erinnern werde. Momente, die eben andere nicht haben. Zum Beispiel mit meinem Team."
Dass sie auch bei ganz großen Events reüssieren kann, bewies sie Anfang des Jahres bei den Australian Open, wo sie erst in der letzten Quali-Runde scheiterte. Ende Februar hat sie in Indian Wells die nächste Chance, ihr Potenzial zu zeigen. Da tritt Lilli Tagger in der Qualifikation für das Millionen-Event an. Und ab 5. April wird sie in Linz zu bewundern sein, wo sie beim Upper Austria Ladies aufschlägt.
