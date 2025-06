Triumph in Paris: Lilli Tagger schreibt rot-weiß-rote Tennisgeschichte

Aufgezeigt hat sie ja schon oft. Aber so häufig wie dieser Tage wurde ihr Name selten bis nie genannt. Lilli Tagger sorgt bei den French Open für einen anhaltenden Aufwärtstrend im österreichischen Tennis, den Sebastian Ofner und Filip Misolic in den ersten Turniertagen beim größten Sandplatz-Turnier eingeleitet hatten.

Die 17-jährige Osttirolerin schlug im Endspiel die Britin Hannah Klugman 6:2, 6:0 und blieb während des gesamt Turnierverlaufs ohne Satzverlust.