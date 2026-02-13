Steiler Aufstieg: Österreich ist das neuntbeste Land im Tennis

Österreich wird im Tennis zum Team-Land. Obwohl die Abordnung um Kapitän Jürgen Melzer zuletzt in Japan ohne Top-100-Spieler antrat, steht man erstmals seit 2013 in den Top Ten des Nationenrankings.

Im Vorjahr hatte sich das "KURIER Austria Davis Cup Team" erstmals für das Final 8 in Bologna qualifiziert, nun gewann das Team dank zweier Siege von Jurij Rodionov und einem Matchgewinn von Lukas Neumayer mit 3:2 in Japan. Ende 2023 hatten sich die ÖTV-Herren noch an 27. Stelle gesehen. Doch seitdem legten Melzers Mannen einen steilen Aufstieg hin, der auch im Österreichischen Tennisverband höchst erfreut wahrgenommen wird: „Denn während Österreich in den meisten globalen Rankings derzeit leider mehr an Boden verliert, sind wir in einer Weltsportart wie Tennis Top Ten. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, die uns auch sehr stolz auf unser KURIER Austria Davis Cup Team macht“, erklärt ÖTV-Präsident Martin Ohneberg.

Wir sind in einer Weltsportart Top Ten. Das ist bemerkenswert Martin Ohneberg, ÖTV-Präsident

Melzer selbst ergänzte: „Es zeigt, dass wir über die letzten Jahre hinweg konstant gut gespielt haben, meistens jene Matches gewonnen haben, die wir gewinnen müssen, und auch nach oben dann die eine oder andere Nation geschlagen haben, die höher als wir gereiht war. Wenn man sich die Länder vor uns anschaut, was für Tennisgroßmächte das sind, und wer nun aller hinter uns ist, stehen wir mit Platz neun richtig gut da", sagt Österreichs Rekordspieler im Davis Cup (78 Teilnahmen). "Es freut mich auch, dass es für die Öffentlichkeit nun auch ein bisschen sichtbarer wird, was wir in den letzten paar Jahren vor allem im Davis Cup alles erreicht haben. Seit 2001 war man nur 2012 besser - damals war das Team unter Kapitän Clemens Trimmel Achter.