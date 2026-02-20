Es geht aufwärts: Österreich hat wieder drei Top-100-Frauen

Sinja Kraus konnte sich zwar im Viertelfinale des WTA-Challengers im portugiesischen Oeiras nicht wirklich auszeichnen, wird aber am Montag knapp in die Top 100 einziehen.

Trotz der 1:6-0:6-Niederlage gegen die Ukrainerin Darija Snihur geht sich der Vorstoß aus. Im Live-Ranking ist die 23-jährige Wienerin die Nummer 99, kann nur noch von einer Spielerin bis zum offiziellen WTA-Ranking am Montag verdrängt werden. Damit stellt Österreich mit Anastaia Potapowa (Platz 76) und Julia Grabher (81) eine dritte Top-100-Spielerin – so viele wie schon lange nicht.