Es geht aufwärts: Österreich hat wieder drei Top-100-Frauen

Sinja Kraus verlor bei einem WTA-Challenger in Portugal im Viertelfinale, wird aber am Montag zumindest die Nummer 100 sein.
Harald Ottawa
20.02.2026, 15:00

Viertelfinale in Portugal für Sinja Kraus

Sinja Kraus konnte sich zwar im Viertelfinale des WTA-Challengers im portugiesischen Oeiras nicht wirklich auszeichnen, wird aber am Montag knapp in die Top 100 einziehen. 

So gut wie ewig nicht: Am Montag könnte Österreich drei Top-100-Spielerinnen stellen

Trotz  der 1:6-0:6-Niederlage gegen die Ukrainerin Darija Snihur geht sich der Vorstoß aus. Im Live-Ranking ist die 23-jährige Wienerin die Nummer 99, kann nur noch von einer Spielerin  bis zum offiziellen WTA-Ranking am Montag verdrängt werden. Damit stellt Österreich mit Anastaia Potapowa (Platz 76) und Julia Grabher (81) eine dritte Top-100-Spielerin – so viele wie schon lange nicht. 

