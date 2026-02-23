Sechs Stunden Tennis am Finaltag: Etcheverry siegte im Rio-Marathon

Der Finaltag des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro wird den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben, speziell dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Weil der Regen am Samstag die Halbfinalspiele unmöglich machte, wurden diese erst am Sonntag ausgetragen.

Etcheverry drehte seine Partie im Halbfinale gegen den Tschechen Vit Kopriva nach verlorenem ersten Durchgang und stand dafür knapp drei Stunden auf dem Platz. Sein Finalgegner Alejandro Tabilo aus Chile brauchte für den Zweisatz-Erfolg gegen den Peruaner Ignacio Buse bloß 72 Minuten und ging halbwegs fit ins Endspiel.

Fast sechs Stunden auf dem Platz

Etcheverry machte es dann auch im Finale gegen Tabilo ähnlich spannend. Der 26-Jährige lag nach verlorenem ersten Satz auch im zweiten Durchgang bereits 1:3 zurück. Dann startete er erneut seine Aufholjagd. Mit drei Games in Folge legte er den Grundstein für den Satzausgleich und siegte letztlich nach fast drei Stunden auch im Finale 3:6, 7:6 (3), 6:4.