Dominic Thiem will es wieder wissen - und tritt im Doppel an

Out für Ofner

Für Sebastian Ofner, Österreichs aktuell fünftbestem Tennis-Spieler, ist beim gut dotierten ATP-Challenger in Chennai schon in Runde eins das Aus gekommen. Der Weltranglisten-155. musste sich am Montag als Nummer drei gesetzt dem Korean Hong Seong-chan mit 4:6,3:6 beugen. In der zweiten Qualifikationsrunde des ATP-Turniers in Rotterdam kam für Jurij Rodionov das Aus: Nach einem 7:6(3),6:1 über Arthur Rinderknech (FRA-2) unterlag er Aslan Karazew (RUS) mit 5:7,5:7.