Sensation? Chinas erster großer Titel im Herren-Tennis

Aufschwung vor 20 Jahren

Chinas Aufschwung im Tennissport begann bereits vor 20 Jahren. Im Oktober 2004 gewann Li Na in Guangzhou als erste Chinesin überhaupt ein WTA-Tennisturnier. Im August davor hatte es durch Sun Tian Tian/Li Ting im Frauen-Doppel in Athen das erste Olympia-Gold Chinas in dieser Sportart gegeben. Es war der Beginn des Aufstiegs des chinesischen Tennis' gewesen, alleine Li Na gewann in der Folge insgesamt neun WTA-Tour-Titel. Und sie krönte ihre Leistungen 2011, als sie als erste Spielerin ihres Landes bei den French Open einen Grand-Slam-Titel holen konnte 2014 triumphierte sie zudem bei den Australian Open.

Keine Parteigängerin

In China haben Athleten freilich eine klar definierte Rolle: Sie kämpfen für die Volksrepublik und für die Partei. Li Na war aber in der Folge eine der wenigen, die sich nie in die klassische Rolle pressen lassen wollte. Vielmehr verbuchte die heute 40-Jährige ihre Siege als "persönliche Erffolge". Gerade weil sie sich nicht in eine Rolle pressen lassen will, und nicht Propagandasprüche nachplappert, wird sie von ihren Fans gefeiert. Aber Li Na versucht nicht gezielt eine kritische Position zu vertreten. "Ich will einfach nur Sport machen, und mir nicht reinreden lassen", sagt sie.