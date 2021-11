Maulkorb für Tennisspielerin Peng Shuai? "Zeit, den Mund zu halten"

Viele Betroffene in ähnlichen Situationen sind dann vorübergehend in Gefangenschaft, in Hausarrest oder werden in andere Landesteile entführt, erklärt die Sinologin. Es heißt dann in China: "Die Partei kam, um mit dir zu sprechen." Nicht selten wird den Betroffenen dann eine Art Abkommen abverlangt: Man muss etwa unterschreiben, gewisse Dinge nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. "Die Partei bzw. der Sicherheitsdienst legt dir ein Drehbuch vor, an das du dich zu halten hast", sagt Weigelin-Schwiedrzik. Danach werde man ständig beobachtet. "Auch wenn in den meisten der anderen Fälle die Betroffenen wieder freigelassen wurden, sind sie nach ihrem Verschwinden nicht frei."

Auch Peng Shuai tauchte nach einigen Tagen wieder auf. So war sie etwa auf Videos beim Feiern in einem Restaurant zu sehen, oder in einem Video-Telefonat mit IOC-Präsident Thomas Bach.