Peter Pacult über den VAR: "Ist der nur als Zirkus da?"

Die Kärntner, die in Wien erst in der Schlussphase ins Spiel fanden, rutschten in der Bundesliga-Tabelle auf den siebenten Platz ab. „Wir waren zu weit weg von den Leuten, da haben immer ein bis zwei Meter gefehlt“, ärgerte sich Pacult. „Unser Hauptproblem ist, dass wir von hinten keine guten Lösungen haben.“ Zusätzlich kämpften die Klagenfurter mit schwierigen Rahmenbedingungen in der Vorbereitung, ohne Trainingseinheiten auf Rasen. Auf dem Trainingsplatz liegen laut Pacult derzeit etwa 15 Zentimeter Schnee.