Zwei Rauchzeichen von Tabakovic bei Austrias 3:1-Sieg

Der Joker

Das Geschehen änderte sich nach einer Hüftverletzung von Fitz, für den Tabakovic kam. Wimmer stellte auf ein 3-5-2 um und freute sich sogleich, dass sein Joker stach. Nach Vorarbeit von Dovedan traf Tabakovic sehenswert mit der Ferse zum 1:0 (31.), er hätte kurz danach sogar bei einer weiteren Chance erhöhen können.

Dieses Versäumnis korrigierte er dafür knapp nach der Pause. Nach einem schönen Assist des bis dahin unauffälligen Jukic schob Tabakovic den Ball mit Übersicht an Goalie Menzel vorbei zum 2:0. Eine Führung, die den Veilchen mehr Ruhe in ihrem Spiel verlieh und die Klagenfurter zu mehr Aktivität zwang. Die lange Zeit viel zu harmlosen Kärntner benötigten eine Standardsituation zum Jubel. Mahrer traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:2 und sorgte für ein spannendes Finish. Die Austria zitterte sich über die Zeit und feierte einen verdienten Sieg, Keles traf aus einem Konter zum 3:1 (93.).