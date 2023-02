Tennis: Dominic Thiem erhält eine Wildcard für Buenos Aires

Dominic Thiem hat für sein Comeback beim Sandplatz-ATP-Turnier in Buenos Aires eine Wildcard erhalten. Der 29-jährige US-Open-Sieger von 2020 hat das ATP-250-Turnier 2016 und 2018 schon gewonnen und wurde bei seinem dritten Antreten vor vier Jahren erst im Halbfinale gestoppt. Thiem ist bereits am vergangenen Mittwoch nach Argentinien gereist und spielt danach auch in Rio de Janeiro und Santiago de Chile (alle seine Matches werden live von Sky übertragen).

Bisher noch nicht bekannt ist, ob Thiem auch für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells (ab 9.3.), das er 2019 mit einem Finalsieg über Roger Federer gewonnen hat, eine angesuchte Wildcard erhält. Wenn nicht, will er dort Qualifikation spielen.