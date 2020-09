Dominic Thiem steht erstmals im Finale der US Open

Und so kam Thiem bereits im zweiten und dritten Aufschlagspiel von Medwedew zu Breakbällen. Als Thiem den Punkt zum 4:2 machte, verlor Hitzkopf Medwedew seine Nerven. Sein zweiter Aufschlag wurde out gegeben, er zeigte die Challenge aber erst an, als er den Return von Thiem ins Netz spielte. Das war zu spät. Weil er einfach in Thiems Spielhälfte marschierte um anzuzeigen, wo er den Ball gesehen hatte, bekam er eine Verwarnung. Medwedew konnte sich nicht beruhigen und legte sich bis zum Ende des Satzes mit dem Supervisor an.

Das Ende kam aber auch sehr schnell. Nach dem 4:2 war der 24-Jährige völlig von der Rolle, Thiem kam zu einem weiteren Break und holte sich den ersten Satz nach nur 35 Minuten mit 6:2. Bis zu diesem Zeitpunkt machte Thiem alle Punkte, wenn sein 1. Aufschlag im Feld landete.

Nervenschlacht

Der zweite Durchgang entwickelte sich zur Nervenschlacht. Thiem gibt gleich sein erstes Aufschlagspiel ab und läuft dem Rückstand bis zum Ende hinterher. Erst im zehnten Game gelingt dem Österreicher das Break zum 5:5. Dass Thiem im Game danach fünf Breakbälle abwehren musste, zeigt, wie eng das Spiel plötzlich war. Im Tiebreak musste Thiem einen Satzball von Medwedew abwehren und gelang ihm selbst der entscheidende Punkt zum 9:7 und somit zur 2:0-Satzführung.