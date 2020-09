Showdown bei den US Open: Was für Thiems Finaleinzug spricht

Showdown in New York! Mittendrin ein Herr, der schon wieder österreichische Sportgeschichte geschrieben hat. Dominic Thiem schaffte, was Thomas Muster nie erreicht hat: Der 27-Jährige steht als erster ÖTV-Spieler im Einzel-Semifinale der US Open. Gegen den Australier Alex de Minaur brauchte Thiem beim 6:1-6:2-6:4-Sieg nur etwas mehr als zwei Stunden. Zwei Schritte fehlen dem Lichtenwörther nun noch zum heiß ersehnten und verdienten Grand-Slam-Titel. Nach drei vergeblichen Finalanläufen.

Für viele Experten ist die heutige Semifinal-Partie gegen den Russen Daniil Medwedew (zweite Partie nach 22 Uhr) ein vorweggenommenes Endspiel. Im zweiten Halbfinale stehen einander zuvor der Spanier Pablo Carreño Busta und der Deutsche Alex Zverev gegenüber. Welche Faktoren können für Thiem ausschlaggebend sein?

Die Form

Medwedew und Thiem zeigten sich bislang in Topform. Auf dem Weg ins Semifinale hat Thiem einen, Medwedew keinen Satz abgegeben.