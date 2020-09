Der Traum geht weiter: Thiem steht im Halbfinale der US-Open

Dominic Thiem marschiert weiter im Eilzugstempo durch diese US-Open. Der Niederösterreicher steht in New York mittlerweile bereits im Halbfinale und auf dem Weg dorthin musste die Nummer 3 der Welt in fünf Partien erst einen Satz abgeben. Auch der Australier Alex de Minaur war für den 27-Jährigen im Viertelfinale kein Stolperstein - 6:1, 6:2, 6:4.

Reife Leistung

Im Duell mit dem 21-Jährigen spielte der Österreicher von Beginn an all seine Erfahrung und Klasse aus und zog damit de Minaur den Nerv. Was auch immer der Australier probierte, Thiem hatte stets die passende Antwort parat. Und wenn es doch einmal brenzlige Momente gab, wie etwa im ersten Satz, als der Österreicher einmal bei eigenem Aufschlag 0:40 zurück lag, agierte Thiem im Stile eines ganz Großen und packte seine besten Schläge aus.