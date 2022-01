Die Folgen des Theaters: Wie es mit Djokovic weitergeht

Sonntag, 17.54 Uhr australischer Zeit: Richter James Allsop beendet die fast neunstündige Sitzung im Fall Novak Djokovic.

Urteil: Kein Visum für den serbischen Tennis-Star, der Australien verlassen musste. Kurz vor Mitternacht saß der 34-Jährige im Flieger nach Dubai, im Laufe des Montags wird er in Belgrad erwartet. In seiner Heimat ist er ein Märtyrer. Schon in Australien war er von Serben gefeiert worden. Bevor der große Empfang losgeht und bevor das Turnier in Melbourne heute Nacht losging, noch ein paar finale Antworten zur Causa Djokovic.

Ist damit die Karriere von Djokovic beendet?

Für Ungeimpfte wird die Einreise in viele Länder schwer bis unmöglich. Nach gegenwärtigem Stand könnte Novak Djokovic Ende Mai in Paris spielen. Es ist aber durchaus möglich, dass auch in Frankreich die Regierung sukzessive schärfer gegen Ungeimpfte vorgeht. Sollte Djokovic ab Juli auch seinen Titel in Wimbledon verteidigen wollen, ist dies nur mit einer verpflichtenden, zehntägigen selbstüberwachten Heimquarantäne möglich. Für die Reise zu den US Open im Spätsommer würden für den Serben annähernd dieselben Regeln wie für Australien gelten. Eine Reise ist für Ungeimpfte nur mit medizinischen Ausnahmegenehmigungen möglich. Zudem ist eine Einreise möglich, wenn sie im nationalen Interesse liegt, dies ist von der Regierung abzusegnen. Ob sich ein Tennisspieler in dieser Kategorie wiederfindet, ist wohl anzuzweifeln.