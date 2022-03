Warum spielt Thiem ein Challenger?

Österreichs Ass, wie der Schweizer Wawrinka bereits die Nummer drei der Welt, will sich behutsam für die größeren Sand-Turniere einspielen. Deshalb verzichtete er auf einen Start in Indian Wells und Miami (ATP-1.000er), wo es mehr Punkte zu erben gegeben hätte. Doch seine Trainingsleistungen in Miami ließen nicht vermuten, dass er dort viel zu ernten gehabt hätte. Obwohl er seine größten Titel auf Hartplatz holte (US Open 2020, Indian Wells 2019), fühlt sich Thiem auf Sand am wohlsten.

Wann spielte Thiem sein letztes Challenger?

Nachdem der Lichtenwörther in Indian Wells früh gescheitert war, schob er vor Miami noch ein Hartplatz-Challenger ein. Das war in Irving (USA), im März 2015. Thiem lag damals auf Platz 46 im ATP-Ranking und flog im Achtelfinale raus. In Miami kam er danach bis ins Viertelfinale.

Ist das Comeback im TV zu sehen?

Das Erstrundenspiel von Thiem in Marbella ist lauf ORF-Aussendung am Dienstag (nicht vor 13.30 Uhr) live auf ORF Sport + zu sehen.