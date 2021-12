Das Seuchenjahr des Dominic Thiem mit Herz und viel mehr Schmerz

Am Jahresende wird am Jahresende stets über die großen Erfolge von Dominic Thiem berichtet. Die Erfolgsgeschichte des Jahres 2021 ist schnell zu Ende erzählt:

Halbfinale in Madrid;

Achtelfinale bei den Australian Open.

Punkt.

Dominic Thiem ließ eher durch Negativ-Schlagzeilen in diesem Jahr aufhorchen. Die aktuellste, wonach er nicht bei den Australian Open im Jänner antreten wird, kommt da schon weniger überraschend. Thiem will Ende Jänner in Südamerika in die Saison starten.

189 Tage nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung ist kein Ende der Zwangspause des 28-jährigen Niederösterreichers in Sicht. 230 Tage ist es her, dass er sein letztes Tennisspiel gewann. Am 13. September 2020 feierte Dominic Thiem mit dem Erfolg bei den US Open den 17. Turniersieg. Es war sein größter Erfolg und zugleich auch sein letzter. Der liegt schon 471 Tage zurück.

Es folgte das schwarze Jahr 2021. Dabei wähnte er sich zum Jahreswechsel im privaten Glück. Thiem veröffentlichte in einer Instagram-Story ein Pärchenfoto mit der Artistin Lili Paul-Roncalli. Thiem bestritt 18 Spiele im Jahr 2021, von denen er neun gewann. Er startete beim ATP-Cup mit einem Sieg (Paire/FRA) und einer Niederlage (Berrettini/ITA).