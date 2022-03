Dominic Thiem: Ein Argentinier wartet beim Comeback

Am 22. Juni bestritt Dominic Thiem sein bislang letztes Match auf der Tour. Beim Rasenevent auf Mallorca zog sich Österreichs Topmann beim Match gegen den Franzosen Adrian Mannarino eine langwierige Handgelenksverletzung zu.

Sein Comeback gibt Thiem auch in Spanien: Beim Challenger in Marbella wartet zum Auftakt der Argentinier Pedro Cachin, Nummer 228 der Welt. Gegen den Argentinier hat der Niederösterreicher, derzeit die Nummer 50 der Welt, noch nie gespielt. Der 26-jährige Cachin brillierte heuer noch nicht, stand lediglich bei einem Challenger in Bolivien im Semifinale. Im Achtelfinale könnte aber mit dem Spanier Fernando Verdasco ein größeres Kailber warten.