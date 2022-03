Nächster Versuch: Tennis-Ass Thiem will in Marbella aufschlagen

Via Instagram kündigte Thiem an, nächste Woche am Challenger-Turnier in Marbella teilzunehmen. "Ich glaube, dass dies der richtige Weg ist. Es war eine sehr harte Zeit mit vielen Rückschlägen", sagt der US-Open-Sieger von 2020. Thiem ist sich bewusst, dass der Weg steinig werden wird. "Ich bin bereit, hart zu arbeiten."