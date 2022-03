Jurij Rodionov hat am Sonntag sein viertes Challenger-Turnier gewonnen. Österreichs aktuell drittbester Tennis-Spieler bezwang im Endspiel des mit 45.730 Euro dotierten Hartplatz-Challengers in Biel (SUI) den Polen Kacper Zuk, mit dem er auch im Doppelbewerb angetreten war, nach 89 Minuten mit 7:6(3),6:4. Obwohl er sich in der ersten Turnierphase am Rücken verletzte, kämpfte sich Rodionov bis ins Finale, in dem er ebenfalls die Oberhand behielt.

Ausschlaggebend für dien Turniersieg war vor allem die grundlegende Fitness. Das Training mit Coach Richard Waite und Fitness-Spezialist Florian Pernhaupt zahlte sich aus. "Beide haben mir extrem geholfen", sagt der 22-Jährige.