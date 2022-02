Corona! Österreichs Daviscup-Team ohne Doppel-Ass nach Seoul

Österreichs Daviscup-Team flog am Donnerstag-Vormittag über Frankfurt Richtung Seoul, wo am 4. und 5. Februar Südkorea der Gegner ist. Nicht dabei ist der Vorarlberger Doppelspezialist Philipp Oswald, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und in Quarantäne ist. "Es ist extrem bitter, dass er ausfällt, weil er zum letzten möglichen Zeitpunkt vor der Abreise positiv getestet wurde", sagt Kapitän Jürgen Melzer, der selbst nachfliegt, weil er noch auf das Begräbnis seines Managers Ronnie Leitgeb gehen wird.

Österreichs Team ist dennoch stark, im Einzel werden die beiden besten Österreicher hinter Dominic Thiem in der Halle von Seoul (Hartplatz) aufschlagen. Dennis Novak und Jurij Rodionov werden für Österreich spielen, Südkorea kann zumindest auf Kwon Soon Woo setzen, der im Ranking als Nummer 60 der bestgereihte Single-Spieler in Seoul sein wird. Im Doppel wird Österreich von Alex Erler und Lucas Miedler vertreten, das Duo gewann im Vorjahr in Kitzbühel.