Blut, Wut und Ohrfeigen: Die größten Ausraster der Tennis-Geschichte

1981: John McEnroe

John McEnroes Ausspruch "You cannot be serious" ist wohl der legendärste Fehltritt in der Tennis-Geschichte. Der Ausraster des US-Amerikaners 1981 in der Erstrunden-Partie gegen Landsmann Tom Gullikson beim Wimbledonturnier 1981 hat absoluten Kultstatus erreicht. In einem Werbespot für einen Autohersteller durfte "Big Mac" diese Szene sogar noch einmal nachspielen.