"Bist du blöd?": Ausraster von Medwedew im Australian-Open-Halbfinale

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Australian Open, geht in die finale Phase, am Sonntag wird in Melbourne ein neuer Titelträger gekürt. Während sich Altstar Rafael Nadal am Freitag bereits gegen den Italiener Matteo Berrettini durchsetzte und nach seinem historischen 21. Grand-Slam-Titel greift, standen sich im zweiten Halbfinale der Russe Daniil Medwedew und der Grieche Stefanos Tsitsipas gegenüber.