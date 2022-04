Comeback-Pleite in Belgrad: Thiems Seuchenjahr und seine Folgen

Die aktuelle Nummer 54 der Weltrangliste befindet sich bei seinem Comeback-Bestreben in einem echten Dilemma. Weil er dringend so viele Spiele wie möglich benötigt, aufgrund seiner fehlenden Konstanz aber sowohl in Marbella als auch jetzt in Belgrad nicht über die erste Runde hinauskam. Immerhin lieferte er sich mit Millman einen interessanten Kampf mit Licht und Schatten. In Ansätzen zeigte er Schläge wie zu besten Zeiten. Am Ende des entscheidenden dritten Satzes beging Thiem aber unter Druck zu viele Fehler. Auch ein Lernprozess auf dem Weg zurück.