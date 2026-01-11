Tennis

Titel und die Besten besiegt: Tullner Tennis-Star zeigt in Australien auf

Für die Australian Open gerüstet: Lucas Miedler und Francisco Cabral
Lucas Miedler sicherte sich seinen elften ATP-Titel. Das Doppel-Ass des "KURIER Austria Davis Cup Team" überraschte mit dem Portugiesen Cabral in Brisbane.
Von Harald Ottawa
11.01.26, 14:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs derzeit bester Doppelspieler hat das Jahr so begonnen, wie er das abgelaufene beendet hat: mit einem ATP-Titel. 

KURIER-Kolumnist Lucas Miedler besiegte am Sonntag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral im Endspiel von Brisbane das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool 6:3,3:6,10:8

Doppelspezialist Lucas Miedler kämpft in Bisbane um den Finaleinzug

Der Niederösterreicher Miedler verbessert sich damit auf ATP-Rang 23. Für ihn war es der insgesamt elfte Doppeltitel auf der Tour, bereits der vierte mit Cabral.

Die Tennis-Saison 2025: Im Märchen fehlte nur das Happy End

"Im Champions Tiebreak war es ein Hin und Her, Gott sei Dank mit dem besseren Ende für uns. Wir haben generell die ganze Woche echt schon ein gutes Level gezeigt mit dem krönenden Abschluss. Die sind trotzdem die Besten momentan, die zu schlagen, ist ein guter Wegweiser", sagte der ÖTV-Davis-Cupper. Er hoffe, dass man die nächsten beiden Turniere daran anschließen könne. 

Vor den Australian Open spielen Cabral/Miedler kommende Woche noch in Auckland. Das Jahr 2025 hatte das Duo mit dem Turniererfolg in Athen beendet.

Tennis-News im KURIER

Titel und die Besten besiegt: Tullner Tennis-Star zeigt in Australien auf Bizarrer Auftritt bei Tennisturnier: Spielerin macht nur drei Punkte Doppelspezialist Lucas Miedler kämpft in Bisbane um den Finaleinzug Im Achtelfinale von Auckland war für Sinja Kraus Endstation Comeback mit 45: Knappe Niederlage für Williams

Mehr zum Thema

ÖTV
Agenturen  | 

Kommentare