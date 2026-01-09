Tennis

Doppelspezialist Lucas Miedler kämpft in Bisbane um den Finaleinzug

Lucas Miedler
Der Niederösterreicher steht mit seinem Partner Francisco Cabral nach dem Erfolg gegen Guinard/Johnson im Semifinale der ATP-250-Turniersin Brisbane.
09.01.26, 11:59

Österreichs aktuell bester Tennis-Doppelspieler, Lucas Miedler, erreichte am Freitag mit seinem Partner Francisco Cabral das Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane. Das als Nummer 3 gesetzte Duo besiegte Manuel Guinard/Luke Johnson (FRA/USA-5) 6:4, 6:4. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel treffen der Niederösterreicher und der Portugiese auf die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul.

Für Miedler wäre es das 16. Finale auf der Tour, er hat bisher zehn Titel gewonnen. Rund 1.500 Kilometer östlich von Australien hat Jurij Rodionov das Challenger-Finale in Noumea (Neukaledonien) erreicht. Österreichs Nummer 3 besiegte den Australier Blake Ellis 6:4,6:7 (5), 6:3. Der Niederösterreicher hofft auf seinen insgesamt neunten Challenger-Titel.

 

