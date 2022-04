Bewährte Partnerschaft beim Kitzbüheler Tennis-Jubiläum

Weitere Innovationen geplant

"Das Turnier hat sich dank der Zusammenarbeit mit der Generali in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Daran möchten wir anschließen", betonte Turnierdirektor Alexander Antonitsch: "Auch in den nächsten Jahren werden wir an weiteren innovativen Ideen arbeiten, um das Generali Open Kitzbühel für Fans und Spieler noch attraktiver zu gestalten." Das Turnier wird aus aktueller Sicht ohne Einschränkungen stattfinden, der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets und Infos unter: www.generaliopen.com.

Bereits am kommenden Wochenende beginnt das Amateur-Turnier "Generali Race to Kitzbühel“, Hauptpreis ist ein Elektroauto im Wert von 43.000 Euro. Die Finali werden im Rahmen des Generali Open Kitzbühel ausgetragen, erstmals können Damen einen ITN-Bonus in Höhe von 0,500 Punkten in Anspruch nehmen. Details sind unter www.generaliopen.com/de/generali-race-to-kitzbuehel abrufbar.