Eishockey-Star Alexander Owetschkin setzt das nächste Rufzeichen

Noch ein Rekord

Nebenbei nahm Washingtons Kapitän einen weiteren Rekord mit: Owetschkin ist nun der älteste Spieler, der in einer Saison 50-mal getroffen hat. Er löste Johnny Bucyk ab, der bei seinem 50. Treffer für die Boston Bruins in der Saison 1970/7'1 ein Jahr jünger war.

Während die Capitals längst für das Play-off qualifiziert sind, haben die Golden Knights durch ihren Sieg und Schützenhilfe der Edmonton Oilers ihre Chance am Leben erhalten. Das Team aus Las Vegas verkürzte den Rückstand auf die Dallas Stars, die aktuell den achten und letzten Play-off-Platz der Western Conference einnehmen, auf zwei Punkte, haben aber ein Spiel mehr ausgetragen. Die Stars mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl mussten sich am Mittwoch in Edmonton mit 2:5 geschlagen geben. Oilers-Superstar Connor McDavid verbuchte ein Tor und zwei Assists und übernahm mit 113 Punkten wieder die Führung in der NHL-Scorerwertung.