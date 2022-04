Ein Wechselbad der Gefühle für Real-Madrid-Star David Alaba

Der 14. Titel ist das Ziel

Der volle Fokus des Rekordchampions, dessen nächstes Liga-Heimspiel am 30. April gegen Espanyol Barcelona auf dem Programm steht, kann daher auf die Königsklasse gelegt werden. "Wir denken nicht daran, wann wir Meister werden, wir konzentrieren uns nur auf die Champions League", betonte Ancelotti. Die Marschrichtung stimme. "Wir sind in guter Form, alle sind motiviert und engagiert. Ich bin sehr zufrieden." Immerhin könnten die Spanier ihren Rekord an Gewinnen von Landesmeister-Cup und Champions League auf 14 Titel erhöhen - letztmals waren sie 2017/'18 erfolgreich.

Den Sieg gegen Osasuna leitete David Alaba (12.) via Abstauber ein. Nach dem postwendenden Ausgleich von Ante Budimir (13.) sorgten Marco Asensio (45.) und Lucas Vázquez (96.) für die Entscheidung. Dass der Auswärtserfolg nicht deutlicher ausfiel, lag daran, dass Karim Benzema zwei Elfmeter vergab (52., 59.). "Wenn es einen weiteren Elfmeter gegeben hätte, hätte er auch den geschossen, und er wird auch unseren nächsten wieder schießen", sagte Reals Trainer und stärkte seinem Stürmerstar den Rücken. Auch wenn dem 34-Jährigen sein 40. Pflichtspieltreffer in dieser Saison noch verwehrt blieb, habe er eine "außergewöhnliche" Leistung geboten.