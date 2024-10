Tennis-Talent Schwärzler ohne Chance: Zverev siegt deutlich

Die Tanzfabrik Graz wärmte die Fans in der Stadthalle für das Spiel des Abends auf. Danach gab Alexander Zverev den Takt an, Österreichs Talent Joel Schwärzler hielt letztlich nicht Schritt mit der Nummer 3 der Welt.

Eine Stunde und acht Minuten durfte er die Atmosphäre in der Halle bei seiner Premiere genießen, ehe Zverev mit 6:2, 6:2 souverän in die zweite Runde einzog.

Lob von Zverev

Schwärzler gelangen bei diesem ungleichen Duell einige feine Schläge und schöne Punkte, allen voran ein traumhafter Lob zu Beginn des zweiten Satzes. Immerhin konnte er ab und zu die Zuschauer zu Jubelstürmen verleiten. Am Ende hatte Zverev beim Handshake für den 18-Jährigen einige nette Worte übrig, Schwärzler lauschte aufmerksam und erhielt den verdienten Applaus vom Publikum. „Er ist ein super Spieler“, lobte Zverev. „Mit 18 Jahren vor 10.000 Menschen gegen die Nummer 3 zu spielen, das ist nicht leicht. Mir ist es einst in Hamburg so ergangen.“ In Wien fühlt sich Zverev hörbar wohl. „Ich liebe diese Stadt, aber ich verstehe euer Deutsch nicht.“ Und Schwärzler? „Es hat Spaß gemacht, dennoch bin ich enttäuscht. Nicht über das Ergebnis, sondern weil mein Spiel nicht so aufgegangen ist, wie ich es mir vorgenommen hatte.“