Wer ist nicht wachgeblieben in der Nacht auf den 14. September 2020 ? Welcher Österreicher hat sich nicht geärgert über die inferiore Leistung von Dominic Thiem in den ersten beiden Sätzen? Welcher rot-weiß-rote Tennisfan ist nach der Aufholjagd nicht sitzen geblieben und hat nach einem schweißtreibenden letzten Satz eine Flasche Sekt geköpft – egal ob der Montag ein Arbeitstag war?

Damals in New York: Thiem tröstet Zverev

Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev damals im Endspiel der US Open 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 und feierte seinen größten Triumph . Es war auch sein bisher letzter Turniersieg. Und er wird es bleiben. Nicht anzunehmen, dass er in Wien bei seinem Abschiedsturnier, wo zum Auftakt am Dienstag der Italiener Luciano Darderi wartet, seinen 18. Triumph holt. Das weiß er: „Ich werde sicher nicht um den Titel mitspielen.“

Vielmehr geht es ja in Wien darum, einen Star würdig zu verabschieden. Und das geschah bereits gestern vor dem offiziellen Turnierstart der Erste Bank Open. Und es hätte keinen besseren Partner gegeben als Zverev, mit dem er am Sonntagabend vor 5.000 Fans in der Stadthalle (beim US-Open-Finale waren damals aufgrund der Corona-Well gar keine) noch einmal einen Satz zum Abschied spielte. Diesen gewann in einem teilweise humorvollen Spektakel mit 6:3.