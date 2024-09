Österreichs größte Tennis-Hoffnung Joel Schwärzler: "Ich werde nie ein Dominic Thiem"

Sie spielen nächste Woche auch hier beim Challenger. Was sind Ihre Erwartungen? Ich möchte einfach ein gutes Level spielen, ein gutes Niveau bieten. Das ist mein Ziel. Zuletzt lief es nicht ganz so gut, ich weiß aber, was ich verbessern kann.

Was sind Ihre Ziele im Ranking?

Heuer in die Top 300 zu kommen, letztlich will ich nicht in die Top 200, sondern in die Top 50. Nächstes Jahr soll sich zumindest die Quali bei dne French Open ausgehen.

Was macht ein Joel Schwärzler, wenn er nicht gerade Tennis spielt?

Mit dem Skifahren habe ich vor drei Jahren aufgehört. Das ist zu gefährlich. Ich spiele Golf, da kann man sich weniger wehtun und auch ein wenig Fußball. Vor allem treffe ich mich gerne mit Freunden.