Doch ein Tennis-Fest: In Bad Waltersdorf wurde der Regen und der Gegner besiegt

Man wollte eben keine unliebsame Premiere feiern. Selbst der Supervisor des Internationalen Tennisverbandes (ITF) machte Mut: „Ich habe in 30 Jahren noch keine Absage erlebt, also werden wir dies hier auch durchbringen.“

Auch Bad Waltersdorf ist, in überschaubarem Maße, überschwemmt. Nicht nur von großen Wassermengen, sondern auch von einer gewaltigen Portion Hoffnung. Während österreichweit stündlich Veranstaltungen ins Wasser fielen, wollte man, was das Davis-Cup-Länderspiel gegen die Türkei betrifft, nicht im Regen stehen gelassen werden. „Wir spielen heute noch“, bekräftigte ÖTV-Vize Jürgen Roth immer wieder.

Viele Szenarien

Während es draußen noch waschelte und verzweifelt Wasserstandsmeldungen in Erfahrung gebracht wurden, dachte man schon weiter. „Wir werden jedes Zeitfenster nützen, um den Länderkampf wie geplant am Freitag und Samstag durchzubringen. Und wenn nicht, kann am Sonntag noch entschieden werden, dass am Montag gespielt wird. In eine Halle auszuweichen, ist kein Thema“, sagt Mit-Veranstalter Peter Westner, der sich mit Florian Leitgeb einen erfahrenen Eventveranstalter ins Boot geholt hat, dessen Know-how gerade in diesen herausfordernden Tagen enorm wichtig ist.