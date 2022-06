100 Jahre Centre Court in Wimbledon: Im Zentrum der Pracht

26. Juni 1922. Das britische Sommerwetter kennt auch vor dem britischen Königspaar keine Gnade. George V. und seine Frau Mary müssen eine Dreiviertelstunde zuwarten, ehe der Dauerregen nachlässt und die Eröffnung der neuen, hochmodernen Tennisanlage an der Church Road im Londoner Stadtteil Wimbledon möglich wird.

Die Championships des All England Lawn Tennis and Croquet Club sind zu diesem Zeitpunkt zwar bereits 45 Jahre alt und eine Institution, mit der Übersiedlung in den Vorort beginnt für das Tennisturnier aber eine neue Zeitrechnung. Das Herzstück des fünf Hektar großen Areals bildet bis heute der Centre Court, der zum Start des Rasenklassikers am Montag 100 Jahre alt ist.

Schon der Name ist ein Statement. Während die Hauptplätze der anderen drei Grand-Slam-Turniere verdienstvolle Namensgeber haben (Arthur Ashe/ US Open, Rod Laver/Australian Open, Philippe Chatrier/French Open) – heißt in Wimbledon der zentrale Platz bis heute schlicht: Centre Court. Punkt.