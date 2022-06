Porno-Alarm bei Tennis-Star Dominic Thiem

Dominic Thiem wird in Wimbledon nicht aufschlagen, sorgt aber auch so für inhaltliche Schwerpunkte und für Aufsehen. Im Rahmen eines Trainings in der Akademie von Vater Wolfgang in Traiskirchen musste sogar die Polizei ausrücken.

"Ich habe oberkörperfrei trainiert", sagt Thiem bei Ö3. Anrainer hatten sich darüber beschwert. "Es ist nicht das erste Mal". Beim Training könne es auch sehr laut werden. So dachten Anrainer, dass eine Porno-Produktion im Entstehen war. Weiter gestöhnt wird nächste Woche beim Training in Barcelona mit Topspielern wie Andrej Rublew.