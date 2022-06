Können Sie sich an Spiele Ihrer Schützlinge erinnern, bei denen Coaching während des Matches den Ausgang beeinflusst hätte?

An einige. Mir fällt sofort die Achtelfinalpartie ein von Stefan Koubek 1999 bei den French Open gegen Alex Corretja. Stefan hat zwar in drei Sätzen verloren, hätte im dritten Satz aber die Chance gehabt, das Spiel zu drehen. Corretja war körperlich stark angeschlagen. Mit einfachen Mitteln hätte man die Partie in eine ganz andere Richtung lenken können. Aber wie gesagt: Wenn ein Profi das nicht selbst erkennt, hat er es vielleicht auch nicht verdient, zu gewinnen.

Welcher Ihrer Schützlinge hatte taktisches Coaching am wenigsten nötig? Könnte Dominic Thiem von der neuen Regel profitieren?

Dominic hat eigentlich immer genau gewusst, was er auf dem Platz zu tun hat. Ich mag prinzipiell Leute, die sich nicht ewig lang Gedanken machen müssen, was der andere macht. Deren Spiel so dominant ist, dass der Gegner reagieren muss. Wenn bei Dominic der Aufschlag und die dominante Vorhand funktioniert haben, war das Spiel schon fast gewonnen. Auch Boris Becker war immer ein unglaublich guter Matchspieler, der mir noch viel beigebracht hat.

Was meinen Sie damit?

Spannend ist für einen Trainer, wenn dir ein Spieler nach dem Match erklärt, warum er welche taktischen Mittel verwendet hat. Da lernt ein guter Trainer oft mehr vom Spieler als umgekehrt. Ich sehe einen Tennistrainer als eine Art Erzieher, der auch den Charakter so weit formt, dass man alleine überlebensfähig ist.