Tennis-Star Rafael Nadal hat am Freitag bestätigt, dass er versuchen wird, beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon vom 27. Juni bis 10. Juli teilzunehmen. Nachdem er sowohl die Australian Open als auch die French Open gewonnen hat, könnte er an der Church Road seinen Major-Rekord bei den Männern auf 23 Titel ausbauen und mit Serena Williams gleichziehen.