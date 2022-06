Tennis: Serena Williams siegte bei Comeback nach einem Jahr Pause

Superstar Serena Williams ist nach einem Jahr Pause mit einem Sieg auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Die US-Amerikanerin gewann am Dienstag beim WTA-Turnier im Doppel an der Seite von Ons Jabeur aus Tunesien gegen die Tschechin Marie Bouzkova und die Spanierin Sara Sorribes Tormo 2:6,6:3,13:11. Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Williams will sich in Eastbourne für den Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) einspielen. Die 40-Jährige erhält für das Grand-Slam-Turnier in London eine Wildcard. Mit einem weiteren Grand-Slam-Titel würde Serena Williams den Rekord der Australierin Margaret Court (24 Titel) einstellen. Williams hat in Wimbledon bisher sieben Mal gewonnen.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste hat nach 357 Tagen verletzungsbedingter Zwangspause ihr Comeback gegeben. Die 40-Jährige hatte auch ihr letztes Match vor ihrer ungewollten Pause in London gespielt. Am 29. Juni 2021 musste sie verletzt aufgeben, sie hatte sich einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen