Die Zahlen zu Wimbledon: Eine Frau war erfolgreicher als Federer

Nach dem Ausfall 2020 und einem Pandemie-beeinflussten Turnier 2021 stehen auch die 135. All England Tennis-Championships unter keinem guten Stern. Corona schwirrt noch herum, vor allem aber der Ukraine-Krieg wirkt auf das am Montag beginnende Turnier in Wimbledon.

Profis aus Russland und Belarus sind ausgeschlossen, weshalb keine Weltranglistenpunkte vergeben werden. Als Favoriten gelten Iga Swiatek und Novak Djokovic, im Fokus stehen auch Serena Williams und Rafael Nadal.