Meusburger verliert das Budapest-Finale

Damit muss die 29-Jährige weiter auf ihren ersten WTA-Sieg warten. Und damit bleibt Tamira Paszek ( Eastbourne 2012) die letzte österreichische Turniersiegerin. Immerhin darf sich Meusburger über 15.000 Euro Preisgeld und die Rückkehr unter die Top 100 der Welt trösten.

Und auch der Terminstress bleibt der Österreicherin erspart. Bei den Nürnberger Ladies’ Open in Bad Gastein, die am Montag beginnen, muss Yvonne Meusburger ihr Auftaktmatch erst am Mittwoch bestreiten. Die Vorarlbergerin, 2007 Finalistin beim Heimturnier, bekommt es in ihrem ersten Spiel mit einer Qualifikantin zu tun. Ihre Landsfrau Patricia Mayr-Achleitner spielt gegen die Kroatin Tereza Mrdeza, Wildcard-Besitzerin Lisa-Maria Moser trifft ebenfalls auf eine Qualifikantin.