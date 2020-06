Meusburger in Budapest im Halbfinale

Glückliche Tage für Yvonne Meusburger. Seit Montag ist die 29-Jährige Österreichs Nummer eins, Freitag zog sie beim WTA-Turnier in Budapest nach einem glatten 6:4-6:1-Erfolg über die Deutsche Annika Beck ins Halbfinale ein. Meusburger, die am Samstag auf die Südafrikanerin Chanelle Scheepers trifft, landet damit wieder in Top 100 der Weltrangliste. Die vergangenen Monate hatten bereits von einem Aufwärtstrend gezeugt. Meusburger gewann drei kleinere Turniere und überstand beim Grand-Slam-Turnierin Wimbledon die Qualifikation.

Nächste Woche startet die treue Fed-Cup-Spielerin (seit 2003) in Bad Gastein. Dort stand die Vorarlbergerin bei allen Auflagen seit 2007 zumindest im Viertelfinale. Nach der Absage der an der Schulter verletzten Titelverteidigerin Alize Cornet agiert nun die Deutsche Mona Barthel (Nummer 33 der Welt) als Nummer eins beim Nürnberger Gastein Ladies.

Turnierdirektorin Sandra Reichel vergab für das am Montag mit dem Hauptbewerb beginnende WTA-Turnier auch die dritte Wildcard. Nach den Österreicherinnen Patricia Mayr-Achleitner und Melanie Klaffner erhielt die deutsche Nachwuchshoffnung Carina Witthöft einen Ticket für den Hauptbewerb.