"Tatami": Der Kampf um Medaillen und um das eigene Leben

Die Geschichte ist ebenso erfunden wie die Figur Leila Hosseini. Aber sie könnte so passiert sein, denn die Regisseure haben sich von mehreren realen Ereignissen inspirieren lassen. Darunter die Geschichte der iranischen Kanutin Saman Soltani , die nach Österreich geflüchtet war und sich von hier aus für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierte .

Sport und Politik in autoritären Regimen

Der Sport und die jeweiligen Verbände sind stark mit der Politik verknüpft, insbesondere im Iran. Funktionäre und Verbände handeln streng nach Wunsch des Regimes bzw. des Obersten Führers, des Ayatollah Kamenei. Anweisungen an Athleten, gegen israelische Gegner nicht anzutreten, kommen immer wieder vor.

Der Film "Tatami" unter der Regie des in den USA lebenden Israeli Guy Nattiv und der Franko-Iranerin Zar Amir Ebrahimi beschreibt in beeindruckender Weise, was es für eine Athletin und deren Umfeld bedeutet, in diesem Konstrukt gefangen zu sein.