Nach der Flucht aus dem Iran mit dem Kajak auf dem Weg zu Olympia

Ihrem großen Ziel, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen, ist Saman Soltani in dieser Woche einen großen Schritt näher gekommen: Die Iranerin wurde vom IOC ins Refugee-Team aufgenommen, das seit 2016 anerkannten Flüchtlingen die Möglichkeit gibt, auch ohne ihren nationalen Verband an den Spielen teilzunehmen.

Ähnlich wie bei Ringer Aker Schmid (ehemals Al-Obaidi), der bei den Olympischen Spielen in Tokio teilnahm, hat das Österreichische Olympische Comité die Bemühungen der Sportlerin stark unterstützt und ist zuständig für die administrative Betreuung der Iranerin mit Asylbescheid in Österreich.