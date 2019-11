"Tagebuch": Surfen zwischen Thiem und Team

Anders als im Fußball oder zumindest anders als in Österreich herrscht im Tennis- und Golfsport hinsichtlich Gagen Transparenz, zumal zumindest im nordamerikanischen Raum höhere Summen höheres Ansehen bedeuten. Wie viel die österreichischen Teamfußballer für eine erfolgreiche EM-Qualifikation erhalten, bleibt hingegen geheim. Am Tag genau vor 30 Jahren war das anders gewesen. Da veröffentlichte der ÖFB in Absprache mit dem Spielerrat nach dem 3:0 gegen die DDR, das die Fahrkarte für die Italien-WM 1990 bedeutete, auf den Schilling genau die Prämien-Rangliste, die sich aufgrund der Einsatzminuten ergeben hatte.