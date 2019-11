Als Sowjets und Feindbild Polster Österreich zur WM verhalfen

Was eine Million TV-Zuseher nicht wissen konnten: Dass die Spieler ohnehin noch am Feld dem ORF Rede und Antwort gestanden, diese Interviews aber wegen einer technischen Panne nie zu sehen und hören waren. Auch hatten die Spieler vom ORF-Plan erfahren, wonach mit ihnen in Erwartung eines Scheiterns sofort nach dem Match in einer Live-Diskussion abgerechnet werden sollte.

Tatsächlich war der Traum von einer Teilnahme an der Italien-WM für Spanien-Legionär Polster und dessen Spezi Andreas Herzog nach einer 0:3-Pleite in Istanbul so gut wie geplatzt gewesen. Korrekterweise muss erwähnt werden, dass Österreich die WM-Qualifikation in letzter Sekunde auch schaffte, weil die Sowjets als bereits fix qualifiziertes Team im Parallelspiel gegen die Türkei kämpften (und siegten) als ginge es um ihre Existenz.

Teamchef Walerij Lobanowski hatte vor versammelter Mannschaft gedroht, dass er Jeden, der mit halber Kraft spielen würde, aus dem WM-Aufgebot streicht. Kurzum: Die Sowjets spielten und siegten damals auch für Österreich. Dreißig Jahre danach kann ja spekuliert bzw. verraten werden warum.